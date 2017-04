Brasil abre 2 a 0 em confronto contra o Equador na Copa Davis

22:30 · 07.04.2017 / atualizado às 22:32 por Folhapress

O cearense saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada ( Foto: AFP )

O Brasil venceu os seus dois primeiros jogos contra o Equador pelo zonal americano da Copa Davis de tênis, nesta sexta-feira (7). Com a vantagem de 2 a 0, o País pode fechar o confronto já neste sábado (8), quando a dupla formada por Marcelo Melo e Bruno Soares enfrenta os equatorianos Gonzalo Escobar e Roberto Quiroz, às 14h (com transmissão do SporTV 3).

O primeiro confronto na cidade de Ambato, que fica 2.500 m acima do nível do mar, foi entre Thomaz Bellucci (67º do mundo) e Emilio Gomez (272º). O brasileiro sofreu mais do que o esperado, mas venceu seu confronto por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/4, 6/7 (1-7), 4/6 e 6/4.

Em seguida, foi a vez do cearense Thiago Monteiro (81º do mundo) enfrentar Roberto Quiroz (232º). O brasileiro saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada em 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (6-8), 7/6 (7-0), 6/3 e 7/6 (8-6).

Se o Brasil não vencer o confronto de duplas deste sábado, ainda pode garantir o acesso para o Grupo Mundial (a primeira divisão do torneio entre países) com mais uma vitória no domingo (9), quando Bellucci enfrentará Quiroz e Monteiro jogará contra Gomez.