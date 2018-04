Bottas coloca Mercedes na frente no primeiro treino livre em Baku

09:55 · 27.04.2018 por Estadão Conteúdo

O finlandês Valtteri Bottas tenta retomar o protagonismo da equipe Mercedes ( Foto: AFP )

As atividades do fim de semana do GP do Azerbaijão começaram com equilíbrio e a Mercedes na frente. Nesta sexta-feira, o primeiro treino livre no circuito de rua de Baku, palco da quarta etapa da temporada 2018 da Fórmula 1, foi liderado pelo finlandês Valtteri Bottas.

Após dominar os últimos campeonatos, a Mercedes encara um cenário diferente neste começo de temporada, com mais equilíbrio e disputa acirrada com os carros da RBR e da Ferrari. Assim ainda não venceu em 2018 e só lidera o Mundial de Construtores, com uma vantagem mínima, de apenas um ponto.

Nesta sexta, então, a equipe conseguiu liderar a primeira sessão de preparação para o GP do Azerbaijão, com Bottas sendo o mais rápido ao registrar a marca de 1min44s242. Mas esse resultado esteve longe de apontar um predomínio da Mercedes, tanto que o britânico Lewis Hamilton fechou a atividade apenas na quarta posição, com o tempo de 1min45s200.

Embalado pela vitória na prova anterior do campeonato, o GP da China, e tendo vencido a corrida em Baku no ano passado, o australiano Daniel Ricciardo ficou muito próximo de Bottas no primeiro treino livre. O piloto da RBR foi apenas 0s035 mais lento do que o líder, tendo marcado o tempo de 1min44s277.

A Force India apresentou bom rendimento no primeiro treino livre do GP do Azerbaijão, colocando os seus dois carros entre a Mercedes de Hamilton. O mexicano Sérgio foi o melhor deles, tendo garantido a terceira posição com a marca de 1min45s075. Já o francês Esteban Ocon foi o quinto colocado, com 1min45s237.

O holandês Max Verstappen, que nesta temporada vem chamando mais a atenção por acidentes e manobras polêmicas do que por resultados consistentes, voltou a enfrentar problemas nesta sexta-feira e sofreu acidente durante o primeiro treino livre em Baku. Ainda assim, terminou a atividade na sexta posição.

O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, veio logo atrás, em sétimo lugar, seguido do russo Sergey Sirotkin, da Williams, e do francês Pierre Gasly, da Toro Rosso. E a relação dos dez primeiros colocados foi completada pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, o líder do campeonato.

A Ferrari, aliás, teve rendimento ruim no primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão, sofrendo com a falta de aderência no circuito de rua. E o finlandês Kimi Raikkonen teve resultado ainda pior em comparação a Vettel, fechando a atividade em uma modesta 15ª posição.

Os pilotos voltam a acelerar em Baku às 10 horas (de Brasília), quando será realizado o segundo treino livre. O horário é o mesmo da sessão de classificação no sábado. A largada para o GP do Azerbaijão no domingo será dada às 9h10.