Botafogo deve ter time reserva para pegar o Fluminense na semifinal da Taça Rio

Enquanto prioriza a disputa da Libertadores, o Botafogo também se prepara para as semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. No domingo (9), o time terá pela frente o Fluminense, às 16h, no Engenhão. Apesar da importância do duelo e do mistério feito no treino desta sexta-feira (7), Jair Ventura deve optar por uma escalação repleta de reservas.

"Primeiro, a situação de sempre querer vencer. É um clássico, uma semifinal. Se formos campeões da Taça Rio, não teremos vantagem alguma para o Estadual, mas queremos vencer sempre. Faremos dois jogos difíceis pela Libertadores, uma viagem casada. O Atlético Nacional é o campeão da Libertadores, vendeu muitos jogadores, mas contratou outros também. Temos que respeitar. Não posso correr riscos como o que aconteceu com o Marcinho, por exemplo. Não só para a Libertadores, mas para o restante do ano. Vamos trabalhar para minimizar essas lesões e buscarmos os resultados", disse.

Com 13 pontos, o Botafogo fez a melhor campanha do Grupo B. Diante do Fluminense, a equipe joga pelo empate para avançar à decisão. Ainda que entre em campo com os reservas, o treinador ressaltou o valor do Campeonato Carioca. "Fico contente quando as coisas dão certo. Conseguimos ser competitivos na Libertadores e nos recuperamos no Estadual. Tivemos a melhor campanha da Taça Rio e agora vamos brigar pelo título."