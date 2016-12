Bosco retorna ao Pici e será preparador de goleiros do Fortaleza

13:42 · 22.12.2016

Bosco foi ídolo da torcida do fortaleza entre 2004 e 2005 ( Foto: Arquivo/Diário do Nordeste )

Ídolo da torcida tricolor entre 2004 e 2005, o ex-goleiro Bosco está de volta ao Pici, desta vez com uma nova missão. Ele será o preparador de goleiros do clube leonino na temporada 2017. a informação foi confirmada no início da tarde desta quinta-feira (22), pela assessoria de imprensa do clube.

Com vasta experiência no currículo, quando estava em atividade, e passagens por outros clubes do Brasil, como Sport, Cruzeiro, Portuguesa e São Paulo, Bosco terá Guto Albuquerque como companheiro na função. Enquanto o novo preparador de goleiros não chega, o Fortaleza segue trabalhando na pré-temporada, sob comando do técnico Hemerson Maria.