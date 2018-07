Bolt recebe proposta para jogar no futebol australiano

09:29 · 17.07.2018 / atualizado às 09:31 por Folhapress

O time australiano Central Coast Mariners está negociando com o ex-atleta Usain Bolt. Depois de algumas especulações na imprensa internacional, o clube decidiu admitir o interesse no recordista mundial de atletismo dos 100 e 200 metros rasos.

"O Central Coast Mariners continua comprometido com as negociações com o 'homem mais rápido do mundo' e sua equipe administrativa, em relação ao papel que o clube pode desempenhar na ambição de Bolt de se tornar um jogador de futebol profissional", escreveu o time em comunicado oficial divulgado nesta terça (17).

Contudo, segundo o Mariners, nada está definido. As negociações ainda estão em fase de discussões e avaliações. A decisão deverá ser feita em cerca de seis semanas.

Bolt deixou as pistas após o Mundial de Londres do ano passado e é fanático por futebol. Ele já treinou e jogou um amistoso com o Strømsgodset, time da primeira divisão da Noruega. Além disso, ele já participou de treinamentos com o Manchester United, da Inglaterra, e o Borussia Dortmund, da Alemanha.