Boca Juniors confirma fratura no maxilar do goleiro após choque com Dedé

10:52 · 20.09.2018

O Boca Juniors confirmou nesta quinta-feira (20) que o goleiro Esteban Andrada sofreu uma fratura no maxilar inferior em razão de forte choque com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro. O time argentino venceu o brasileiro por 2 a 0, na noite de quarta, na Bombonera, em partida marcada pela polêmica expulsão do defensor do time mineiro no decisivo lance.

>Cruzeiro pede investigação de expulsão e cogita 'medida judicial'

O Boca não revelou maiores detalhes sobre a lesão sofrida pelo goleiro. "Nas próximas horas serão finalizados os exames para definir os procedimentos. O paciente vai permanecer internado para receber analgésicos", informou o time de Buenos Aires. O clube não informou se o caso vai exigir cirurgia.

Com a fratura, o goleiro titular do Boca deve virar desfalque para o jogo da volta das quartas de final da Copa Libertadores. O novo confronto com o Cruzeiro está marcado para o dia 4 de outubro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O lance

No polêmico lance da partida, no segundo tempo, Dedé protagonizou jogada casual ao acertar a cabeça no queixo do goleiro Andrada, após cruzamento da direita na área. O zagueiro estava de cabeça baixa e não viu a aproximação do jogador do Boca, que acabou levando a pior na jogada. Andrada chegou a ficar desacordado por alguns segundos antes de receber o atendimento médico - ele permaneceu em campo até o apito final.

Na sequência, o juiz paraguaio Eber Aquino foi consultar o árbitro de vídeo (VAR) e decidiu expulsar Dedé. O Cruzeiro já perdia por 1 a 0. Após ficar com um jogador a menos em campo, sofreu o segundo gol.