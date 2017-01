Boavista-RJ, adversário do Ceará na Copa do Brasil, contrata ex-Barcelona

12:49 · 05.01.2017 / atualizado às 15:26

O jovem carioca foi jogador do Barcelona B no ano de 2016 ( Foto: Divulgação/ FC Barcelona )

O Boavista-RJ, adversário do Ceará na Copa do Brasil, anunciou a contratação do meio-campista Robert Gonçalves de 19 anos. O jovem carioca foi jogador do Barcelona B no ano de 2016. O atleta era visto como promessa pelo clube catalão.

Robert só ficou cinco meses no Barcelona mesmo tendo contrato de um ano. O jogador formado nas categorias de base do Fluminense não conseguiu jogar a nenhuma partida oficial. Ele jogou apenas alguns minutos na Copa Catalunya.

O Fluminense cedeu Robert ao Boavista-RJ por empréstimo, para que dispute o campeonato carioca com a equipe de Saquarema. "Estou muito feliz e motivado por jogar o próximo Campeonato Carioca. Com esse plantel temos grande chances de fazer uma grande campanha", declarou o jogador em entrevista ao Globoesporte.com.