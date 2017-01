Boavista-RJ, adversário do Ceará na Copa do Brasil, anuncia Antônio Carlos e Léo Moura

09:12 · 03.01.2017

Antônio Carlos foi apresentado pelo Boavista na noite dessa segunda (2) ( (Foto: Vitor Silva/ Boavista) )

O Campeonato Carioca se aproxima e o Boavista-RJ, adversário do Ceará na primeira fase da Copa do Brasil, segue se reforçando com nomes de peso. O Verdão carioca já contratou Joel Santana, o goleiro Felipe (ex-Flamengo e Corinthians), o meia Fellype Gabriel, o artilheiro Leandrão e agora, terá em seu plantel o atacante Mosquito, jogador que surgiu como joia na base da Seleção, o zagueiro Antônio Carlos que estava no Alvinegro de Porangabuçu e o lateral Léo Moura.

O atacante Mosquito e os defensores Antônio Carlos e Léo Moura, virão por empréstimo válido até o fim do Campeonato Carioca. O clube estreia na competição no dia 29 de janeiro, contra o Flamengo. O Verdão finaliza a pré-temporada no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema.

Confira o elenco completo do Boavista:

Goleiros: Felipe, Rafael, Gabriel

Zagueiros: Gustavo Geladeira, Anderson Luis, Victor, Aislan, Renato Silva, Antônio Carlos e Léo Moura

Laterais: Léo Cunha, Thiaguinho, Pedro Botelho e Christianno

Volantes: Douglas Pedroso, Julio César, Maranhão, Vitor Faíska, Anthoni, Zé Eduardo, Thiago Silva e Filipe Ribeiro

Meia: Erick Flores, Lucas e Kaká Mendes

Atacantes: Marcelo Nicácio, Caio, Mateus Paraná, Tiago Amaral, Fellype Gabriel, Leandrão e Mosquito

Técnico: Joel Santana