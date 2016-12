Bicampeã de Wimbledon, Kvitova sofre ferimento na mão em assalto

11:43 · 20.12.2016 por Estadão Conteúdo

Dona de dois títulos em Wimbledon, a tcheca Petra Kvitova sofreu um ferimento na mão esquerda ao ser assaltada em seu apartamento nesta terça-feira, em Prostejov, na República Tcheca. A tenista canhota passa bem, mas precisou ser encaminhada ao hospital para cuidar da lesão.

De acordo com a tenista, um homem invadiu seu apartamento nesta terça com uma faca. "Na tentativa de me defender, eu fui seriamente ferida na minha mão esquerda. Estou assustada, mas felizmente estou viva", declarou Kvitova, nas redes sociais.

Ela confirmou que terá que consultar especialistas para avaliar a gravidade da lesão na mão que mais usa na prática esportiva. "A lesão foi séria e eu vou precisar consultar especialistas, mas, se você me conhece um pouco, sabe que sou forte e que vou enfrentar isso. Agradeço a todos pelo amor demonstrado e pelo apoio."

Segundo a imprensa local, o assaltante teria levado cerca de 5 mil coroa tchecas (cerca de R$ 654). A polícia já investiga o caso.

O assalto foi a segunda notícia negativa para Kvitova nesta terça. Mais cedo, ela anunciara que não teria condições físicas de disputar a Copa Hopman, em janeiro. A tcheca ficará de fora porque ainda não se recuperou totalmente de uma fratura no pé direito. Ela sofreu a lesão, por estresse, nas últimas semanas, o que a obrigou a adiar sua pré-temporada.