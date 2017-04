Bellucci leva susto, mas põe Brasil à frente diante do Equador

17:58 · 07.04.2017

Amplo favorito, o brasileiro Thomaz Bellucci deu indícios de que teria dia dos mais fáceis diante Emilio Gómez nesta sexta-feira (7). Na casa do adversário, na cidade de Ambato, o número 67 do mundo abriu 2 sets a 0 e chegou a ter uma quebra de vantagem no terceiro, mas bobeou e permitiu a reação do 272.º colocado do ranking. Na quinta e última parcial, mais sofrimento, mas Bellucci levou a melhor e colocou o Brasil à frente do Equador no confronto da Copa Davis.

O triunfo do brasileiro por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/4 6/7 (1/7), 4/6 e 6/4, fez o País abrir 1 a 0 sobre o Equador no Zonal Americano. Se passar pelo adversário, o time do capitão João Zwetsch vai disputar uma repescagem na briga por vaga no Grupo Mundial em 2018.

O Brasil volta à quadra em Ambato ainda nesta sexta-feira, quando Thiago Monteiro, número 81 do mundo, enfrentará o dono da casa Roberto Quiroz, 232.º do ranking. Se levar a melhor novamente, o time brasileiro pode fechar o confronto já no sábado (8), no jogo de duplas, em que Bruno Soares e Marcelo Melo enfrentarão Gonzalo Escobar e Roberto Quiroz.