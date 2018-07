Belgas dizem que mereciam mais e criticam França

08:16 · 11.07.2018 por Folhapress

Eliminada na semifinal da Copa do Mundo, a seleção belga deixou o Estádio de São Petersburgo imersa em frustração nesta terça-feira (10). Após a derrota por 1 a 0, o goleiro Thibaut Courtois saiu disparando contra uma suposta retranca francesa, enquanto o experiente zagueiro Kompany viu a Bélgica merecedora de melhor sorte.

"Não diria que a outra equipe era melhor do que nós. Eles se defenderam em sua própria metade [do campo] o tempo todo", reclamou Courtois, referindo-se ao jogo defensivo proposto pela França a partir da abertura do placar. "Não deveríamos ter nos surpreendido, eles fizeram isso em todos os torneios. É uma vergonha", disparou.

A Bélgica teve maior iniciativa durante a maior parte do confronto, tendo encerrado a semifinal com 59% de posse de bola. Mas faltou maior infiltração na defesa francesa, que soube anular o atacante Lukaku. Após gol de Umtiti na bola aérea, os franceses recuaram e passaram a explorar o contragolpe.

Daí a frustração de Kompany. "O time que for campeão não terá sido melhor do que a Bélgica. Fizemos uma grande Copa do Mundo, merecíamos mais", disse o zagueiro na zona mista do estádio.

O craque De Bruyne foi o mais sóbrio do trio, ignorando a estratégia francesa e ponderando sobre o desempenho da seleção belga no Mundial. "A performance da Bélgica na Copa foi boa mas, quando você não vence, não é o melhor. Quem fala sobre geração? Somos um pequeno país, feliz por ter um time como nós temos", respondeu, quando questionado sobre os comentários em torno da "geração belga".

A derrota, no entanto, não encerra a Copa do Mundo para a Bélgica. A seleção ainda tem a disputa pelo terceiro lugar neste sábado (14), às 11 horas (de Brasília), no mesmo estádio de São Petersburgo.

