Belgas celebram vitória contra o Brasil e vaga na semifinal

A vitória por 2 a 1 sobre o Brasil na sexta-feira (6), que garantiu a vaga na semifinal da Copa do Mundo da Rússia, repercutiu nas redes sociais com a celebração dos jogadores belgas. Muitos deles manifestaram a alegria pelo resultado.

Um dos mais empolgados era o meio-campista Marouane Fellaini. "Que noite. Semifinais da Copa do Mundo", escreveu já durante a madrugada russa.

‏Toby Alderweireld, por sua vez, disse que só ao acordar teve dimensão do feito. "Quando você acorda em um sábado e se dá conta que está na semifinal da Copa do Mundo. Aproveitem o fim de semana belgas", escreveu.

Já o defensor Jan Vertonghen compartilhou imagens da festa em Bruxelas. "Imagens incríveis. Obrigado pela incrível torcida", escreveu no Twitter.

