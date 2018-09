Bayern estreia na Champions com vitória tranquila sobre Benfica

19:23 · 19.09.2018 por AFP

Jogadores comemoram vitória sobre o Benfica na estreia da Liga dos Campeões. ( Foto: AFP )

O Bayern de Munique estreou na Liga dos Campeões com vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Benfica, nesta quarta-feira (19), pela primeira rodada do grupo E da competição continental.

O polonês Robert Lewandowski abriu o placar, aos 10 minutos do primeiro tempo, e o português Renato Sanches fechou a conta aos nove da segunda etapa. O luso fez valer a 'lei do ex' e balançou as redes de seu antigo clube.

O Bayern assumiu a dianteira do duelo em Lisboa com um bonito gol do artilheiro polonês. Lewandowski se livrou da marcação com um drible antes de bater cruzado, aos 10. Três minutos depois, o holandês Arjen Robben teve chances de ampliar a vantagem, mas o disparo com a canhotinha foi desviado pelo goleiro alemão Odisseas Vlachodimos.

Com a vantagem no marcador, o time bávaro teve controle absoluto da partida e poderia ter ido para o intervalo com vantagem maior, não fosse outra grande defesa de Odisseas em chute de Robben, aos 40 minutos.

O Benfica se viu superado pela maior qualidade do Bayer e só criou dificuldades a Manuel Neuer em um chute do argentino Eduardo Salvio, aos 28 minutos da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Bayern aumentou a diferença de gols em rápido contra-ataque iniciado pelo francês Franck Ribery e pelo colombiano James Rodríguez. O sul-americano cruzou para Renato Sanches, que estufou as redes e não comemorou diante de sua antiga torcida.

O Benfica tentou reagir e teve uma oportunidade de diminuir o prejuízo, mas Neuer se esticou todo para defender cobrança de falta de Ruben Dias aos 15 minutos.

Foi a última tentativa de reação da equipe portuguesa, que ainda poderia ter perdido por uma margem maior. No entanto, o gol do jovem Serge Gnabry foi anulado por conta de impedimento do meia.

No outro jogo da chave, o Ajax comemorou seu retorno à principal competição da Europa após quatro anos com vitória por 3 a 0 sobre o AEK.

Os holandeses marcaram todos os gols na segunda etapa, com o argentino Nicolás Tagliafico abrindo o placar logo no primeiro minuto e fechando a conta aos 45. Entre os gols do sul-americano, Donny van de Beek ampliou a vantagem, aos 32.

O time holandês está empatado na liderança do grupo ao lado do Bayern, mas tem vantagem por conta do saldo de gols. Benfica e AEK seguem sem pontuar e se enfrentam na próxima rodada, dia 2 de outubro, mesmo dia do duelo entre Ajax e Bayern.