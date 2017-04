Basquete Cearense vence o Paulistano/SP em jogo emocionante

23:08 · 06.04.2017 / atualizado às 23:25

O Basquete Cearense largou na frente contra o Paulistano, dentro da série melhor de cinco partidas, válida pelas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Em um confronto emocionante, e precisando contar com a prorrogação, a equipe de Alberto Bial bateu o clube do Interior de São Paulo por 87 a 84. Com o resultado, o Carcará obriga que a disputa volte para Fortaleza no jogo quatro da disputa.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (9), às 19h, no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo.

Após começar muito bem o confronto decisivo ante o time do Interior de São Paulo, abrindo cinco pontos de vantagem, o Carcará acabou caindo bastante de rendimento no duelo. Forçando arremessos de longa distância, o clube da casa viu seu adversário criar boa distância no marcador. Mas com um final de partida emocionante, o time cearense conseguiu segurar a vantagem e fechar o jogo com vitória.