Basquete Cearense sofre primeira derrota como mandante no NBB

21:47 · 20.12.2017 / atualizado às 21:56

O Basquete Cearense fez sua terceira partida como mandante no Ginásio Paulo Sarasate e saiu derrotado pela primeira vez. O Caxias do Sul superou os cearenses por 76 a 67. Agora, o Carcará terá novo compromisso pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e novamente como mandante, na sexta-feira, 22, diante do Joinville, às 19h30 (horário cearense)

Cestinha do NBB com média de 18.9 pontos, o armador Paulo Boracini não esteve em noite inspirada e terminou com apenas 7 pontos convertidos. Porém, liderou em assistências com quatro passes ao lado do norte-americano Rashaun. O pivô Bruno Fiorotto conseguiu um duplo-duplo com 22 pontos (cestinha) e 12 rebotes (maior reboteiro) na partida.

O jogo

Após conquistar a primeira vitória como visitante, quando bateu o Campo Mourão na rodada anterior, o time do técnico Alberto Bial teve um início fulminante diante da equipe do comandante Rodrigo Barbosa.

Logo nos minutos iniciais do 1º quarto, o Carcará conseguiu emplacar na partida uma diferença de 9 a 0, com destaque para o ala/armador Betinho que anotou cinco desses nove pontos. Mas parou por aí. Com o passar do quarto inicial, o ala Pedro, do Caxias do Sul, conseguiu três rebotes defensivos e os gaúchos alcançaram a virada no minuto derradeiro, vencendo o primeiro quarto por 17 a 15.

No segundo quarto, as equipes se apresentaram de maneira muito igualada. Pelo lado cearense quem começava a se destacar era Bruno Fiorotto. O pivô chegou aos 10 pontos e 6 rebotes, liderando os dois quesitos do Carcará até então no duelo. Já pelo lado gaúcho, o ala/pivô Paranhos se sobressaiu com cinco rebotes defensivos. O Carcará fez novamente 15 pontos em um quarto contra apenas 10 do oponente e já se encontrava na frente ao término do 2º quarto, com 30 a 27 no marcador.

Os "Cauês" e o argentino

Na volta do intervalo, Betinho acertou um arremesso de três pontos e levantou a galera no Paulo Sarasate. Durante o 3º quarto, o pivô Leozão, que já havia sido destaque na vitória ante o Campo Mourão e ingressado na seleção do campeonato, apareceu nos rebotes defensivos e ofensivos para não deixar dúvidas de quem manda no garrafão. Foi aí que apareceu o argentino Enzo Cafferata, o motorzinho da equipe gaúcha, dando dinâmica e velocidade nas ações. Cafferata converteu bola de três e fez com que o Caxias do Sul deslanchasse no quarto para vencê-lo por 55 a 44.

No quarto final, a equipe gaúcha não conseguia pontuar, e Fiorotto converteu uma bola de três que colocou o Carcará de novo na briga pelo triunfo. Quando o Basquete Cearense sinalizava a virada, apareceram os "Cauês" do time gaúcho. Primeiro Cauê Borges converteu bola de dois pontos, os primeiros de sua equipe no quarto, e, na sequência, Cauê Verzola chutou para três pontos, obrigando o técnico Alberto Bial a solicitar parada técnica. Na volta, brilhou Rashaun para também acertar arremesso de três em partida eletrizante no Paulo Sarasate.

Contudo, a equipe gaúcha conseguiu manter a dianteira e conquistou importante triunfo na casa adversária.