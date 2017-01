Basquete Cearense recebe o Paulistano e tenta se recuperar

14:16 · 10.01.2017

O Basquete Cearense enfrenta o Paulistano, nesta quarta-feira (11), às 20h30 (de Brasília), no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, para tentar acabar com um problema que tem atrapalhado o time dirigido pelo técnico Alberto Bial no NBB 9: a irregularidade, principalmente nos terceiros quartos. A equipe nordestina, de acordo com o técnico, tem deixado os resultados positivos escaparem justamente por um rendimento ruim no período.

“Esse jogo contra o Paulistano passa a ser definitivamente importante para a nossa equipe, já que, diante do Vitória, tivemos o triunfo em nossas mãos. Poderíamos ter confirmado o resultado no primeiro tempo, mas o deixamos escapar num terceiro quarto muito abaixo do que a gente imaginava. O Paulistano vem à nossa frente. Esperamos corrigir as falhas que têm se tornado uma constante no terceiro quarto de jogo. A gente quer achar essa regularidade, que vem sendo um problema no time. Altos e baixos podem até existir, mas não de uma maneira tão exacerbada como vem acontecendo”, comenta Alberto Bial

“Temos que ter um equilíbrio maior, apesar de muitos jogadores atuando no sacrifício. A equipe pode render mais e tem que reagir. Está mais do que na hora. O próximo jogo é o mais importante, respeitando o Paulistano, que tem como característica uma versatilidade muito grande de seus jogadores. Um time muito bem dirigido e muito qualificado”, acrescenta o treinador do Basquete Cearense.

Recuperando-se de uma torção no joelho, o ala-armador Duda Machado ainda não tem previsão de retorno às quadras. Por outro lado, o ala Gruber, que desfalcou o Basquete Cearense na partida contra o Vitória, no último sábado, por causa de uma lesão muscular na coxa, deve ter presença confirmada diante do Paulistano/Corpore, após liberação para os treino da tarde desta terça-feira, o último antes do confronto contra o time de São Paulo.

“Vamos em busca da nossa recuperação. Trabalhamos em cima do que precisamos corrigir e melhorar. Enfrentaremos um time jovem, que tem bons jogadores, mas temos que nos impor em casa, diante do nosso torcedor, para retomarmos o caminho das vitórias”, aponta o ala Marcus Toledo, jogador que mais recuperou bolas nesta edição do NBB, com média de 2,17 roubos por partida.

Depois de enfrentar o Paulistano/Corpore, o Basquete Cearense ainda disputará mais duas partidas consecutivas no ginásio Paulo Sarasate: Liga Sorocabana e Esporte Clube Pinheiros, dias 13 e 25 de janeiro, respectivamente – ambos às 20h30 (horário de Brasília).