Basquete Cearense encerra 1º turno com vitória dramática no Paulo Sarasate

22:20 · 13.01.2017 / atualizado às 22:21

Mais uma vez o capitão Davi Rosseto foi decisivo na vitória do Carcará ( Foto: Diário do Nordeste )

Após três derrotas seguidas, o Basquete Cearense voltou a vencer no NBB e de forma dramática. Jogando em casa, o Carcará bateu o Liga Sorocaba por 86 a 85, em jogo decidido na prorrogação, na noite desta sexta-feira (13/01), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

Com grande atuação do capitão Davi Rosseto, a equipe de Fortaleza chegou ao sexto triunfo em 14 jogos na competição e segue na 11ª colocação. Já o Liga Sorocabana sofreu sua décima derrota também em 14 partidas disputadas e continua no 13º lugar.