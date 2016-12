Basquete Cearense bate o líder Flamengo fora de casa

21:01 · 20.12.2016 / atualizado às 21:03

Mesmo com o total favoritismo para os donos da casa, o Basquete Cearense foi até ao Rio de Janeiro e, assim como na temporada passada, venceu o Flamengo fora de casa. O grande triunfo por 94 a 88, conquistado somente após a disputa da prorrogação, contou com uma atuação de gala do ala Davi Rossetto, que anotou 30 pontos, 17 somente no terceiro quarto. O jogador foi o cestinha da partida e foi o responsável por forçar o tempo-extra. O resultado representou o fim dos 100% de aproveitamento do time rubro-negro que, mesmo com o revés, segue liderando a classificação do Novo Basquete Brasil (NBB).

Vitória gigante

Mesmo desfalcado de três jogadores, o Basquete Cearense não se intimidou com o forte adversário que tinha pela frente. Com bom ritmo, os visitantes começaram bem o duelo disputado no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Davi Rossetto, como já se era esperado, tomou as rédeas do clube e liderava a pontuação do Carcará. No primeiro quarto, o armador acertou todos os arremessos que tentou do perímetro e comandou a vitória parcial por 22 a 19.

Para o decorrer do duelo, o aproveitamento dos visitantes acabou caindo. O ex-jogador da seleção brasileira Marcelinho ajudou o Flamengo a não só virar o marcador, como abrir 13 pontos de vantagem.

Com a volta do intervalo, as palavras ditas por Bial surtiram efeito. Rossetto, no período, anotou impressionantes 17 pontos e trouxe o Carcará novamente para a partida.

Com bolas certeiras da zona ‘morta’, os cearenses voltaram para a liderança, chegando até a abrir nove pontos de vantagem. Porém, depois de seguidos erros, Marcelinho Machado conseguiu bela cesta para virar o duelo. Entretanto, Rossetto, faltando somente dois segundos conseguiu forçar a prorrogação. No tempo-extra, a estabilidade e o bom jogo coletivo dos cearenses foram decisivos para a grande conquista dos visitantes, que agora acumulam seis vitórias dentro do NBB.