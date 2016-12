Barco com time de futebol amador vira e deixa pelo menos nove mortos

13:05 · 27.12.2016 / atualizado às 13:10

Autoridades locais contaram com o auxílio de pescadores no resgate das vítimas ( Foto: AFP )

Uma nova tragédia se abateu sobre o mundo do futebol nos últimos dias. Justamente no Natal, um time amador de Uganda se preparava para disputar um amistoso quando a embarcação que transportava cerca de 45 pessoas, com no mínimo 30 ligadas a equipe, acabou afundando no Lago Albert, um dos grandes da África. Até o momento, segundo informações da agência de notícias AFP, nove corpos foram encontrados, 21 pessoas seguem desaparecidas e 15 sobreviventes foram resgatados.

De acordo com a polícia local, a maioria dos tripulantes estava embriagada no momento do acidente. Ainda segundo as autoridades locais, a embarcação acabou afundando pois estava sobrecarregada e acabou não suportando movimentos bruscos de boa parte de seus componentes.

O grupo, que partia do distrito de Buliisa para a localidade de Hoima, onde a partida seria disputada, levava consigo instrumentos e fazia bastante festa no barco, com direito a cantorias, no momento da tragédia. As autoridades locais contaram ainda com a ajuda de pescadores para o resgate das vítimas.