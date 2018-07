Barcelona oficializa a contratação de Arthur

10:18 · 10.07.2018 / atualizado às 10:51 por AFP

Arthur é anunciado oficialmente nas redes sociais do Barcelona ( Foto: Reprodução Instagram )

O Barcelona anunciou oficialmente a contratação do volante Arthur, do Grêmio, em um comunicado divulgado na segunda-feira à noite. De acordo com o Barça, o brasileiro de 21 anos assinou contrato por seis temporadas.

A transferência custou 31 milhões de euros, mais uma quantia que pode chegar a nove milhões de euros dependendo do desempenho do atleta. A cláusula de rescisão foi estabelecida em € 400 milhões.

Arthur conquistou a Copa Libertadores da América de 2017 com o Grêmio e foi designado o melhor jogador da final contra Lanús.

Confira o vídeo divulgado pelo Barça: