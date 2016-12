13:28 · 26.12.2016 / atualizado às 15:08

Os fãs do argentino Lionel Messi tiveram um presente e tanto neste Natal. Um vídeo inédito com grandes lances do craque quando ele iniciou a vida futebolística, no Barcelona, foi divulgado pelo clube espanhol.

Messi, ainda garoto, já assombrava treinadores e companheiros com grande talento e perícia com a bola no pé.

Confira o vídeo completo: