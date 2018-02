Barça responde ao trio BBC com goleada sobre Girona

O líder Barcelona goleou o Girona (9º) por 6 a 1, horas depois de Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo voltaram a balançar as redes na mesma partida na vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Alavés, neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Girona chegou a surpreender o líder abrindo o placar com Cristian Portu logo aos 3 minutos de jogo, mas o Barça virou o jogo com três gols do uruguaio Luis Suárez (5, 44 e 76 minutos), dois do argentino Lionel Messi (30 e 36) e o primeiro gol de Philippe Coutinho (66) na Liga desde que o brasileiro foi contratado em janeiro.