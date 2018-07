12:27 · 07.07.2018 / atualizado às 12:40 por FolhaPress

Em abril, Fabián Balbuena havia renovado seu contrato com o Corinthians até 2021. ( Foto: reprodução/Instagram )

O zagueiro Fabián Balbuena não jogará mais pelo Corinthians. O jogador paraguaio foi liberado do treinamento deste sábado (7), no CT Joaquim Grava, para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o West Ham, da Inglaterra.

O clube inglês pagará multa contratual do atleta, de € 4 milhões (pouco mais de R$ 18 milhões). O valor considerado baixo tinha sido acertado com a diretoria corintiana por exigência do estafe do atleta para a renovação de contrato feita no início do ano. Em abril, Balbuena renovou vínculo com o Corinthians até 2021.

Contratado em fevereiro de 2016, Balbuena teve um começo sem brilho no time alvinegro. Mas, aos poucos, o zagueiro foi se firmando.

Balbuena se tornou uma das principais referências defensiva na conquista do Brasileirão de 2017 e do Paulistão-18. Foram 136 jogos com a camisa do Corinthians, com 11 gols marcados.

Com a saída de Balbuena, o Corinthians perde seu segundo titular nesta semana. O lateral Sidcley também foi negociado. Além deles, o atacante Kazim deixou o clube.