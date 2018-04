Bahia aposta na Fonte Nova para vencer a segunda seguida no Brasileirão

08:57 · 29.04.2018 por Estadão Conteúdo

O time do técnico Guto Ferreira vai atrás da segunda vitória consecutiva no campeonato e da terceira no geral, considerando o triunfo pela Copa do Nordeste. ( Divulgação )

Passada a vitória contra o Botafogo-PB pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Bahia esquece a competição regional e volta o foco para o Campeonato Brasileiro. A equipe baiana aposta na Fonte Nova para vencer o Atlético Paranaense neste domingo, às 16 horas, em duelo da terceira rodada do torneio nacional.

O time do técnico Guto Ferreira vai atrás da segunda vitória consecutiva no campeonato e da terceira no geral, considerando o triunfo pela Copa do Nordeste. Na estreia do Brasileirão, perdeu para o Internacional e se recuperou com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na última rodada. Na ocasião, venceu com um gol no lance final da partida.

O zagueiro Tiago e o meia-atacante Marco Antônio são as dúvidas do técnico Guto Ferreira para a partida. O defensor seria titular no confronto em João Pessoa, mas não entrou em campo após sentir um desconforto muscular na coxa esquerda durante o aquecimento e ainda não se sabe se ficará livre das dores a tempo de atuar.

Marco Antônio, por sua vez, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante a vitória sobre o Botafogo-PB que ajudou a construir com um gol e dificilmente estará apto para enfrentar o time paranaense.

Se Tiago não puder atuar, Douglas Grolli é a principal opção de Guto Ferreira para formar a zaga ao lado de Lucas Fonseca. No meio, o treinador tem Régis, Allione ou até mesmo o atacante Junior Brumado, autor do gol da única vitória do time no Brasileirão, como possíveis substitutos de Marco Antônio.