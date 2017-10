Azambuja faz duas mexidas no Ceará visando decisão no Clássico-Rei

18:39 · 09.10.2017 / atualizado às 18:44

Visando o Clássico-Rei decisivo da próxima quarta (11), na Arena Castelão, às 20h, o Ceará realizou trabalhos na tarde dessa segunda (9), em Porangabuçu. O técnico Daniel Azambuja realizou duas mexidas: Pedro Ken, suspenso pelo terceiro amarelo na Série B, entrou no lugar de Cafu, e o atacante Arthur foi testado na vaga de Magno Alves.

Com a vantagem do empate, se passar pelo Leão, o Vovô teria pela frente o Iguatu, que obteve sua classificação ao eliminar o Icasa no último domingo (8).

No transcorrer da atividade, Azambuja realizou treino de troca de passes em campo reduzido para atletas que enfrentarão o Fortaleza. Pedro Ken treinou com o grupo da Fares Lopes, pois está suspenso para o duelo ante o Oeste, pela Série B, no sábado (14), na Arena Barueri, às 19h.

A formação escalada foi a seguinte: Fernando Henrique; Pio, Tiago Alves, Valdo e Rafael Carioca; João Marcos, Jackson Caucaia, Pedro Ken e Felipe Menezes; Lelê e Arthur. Enquanto o grupo da Fares Lopes treinava, o da Série B realizou treino físico em outra parte do gramado. Os atletas que disputarão a decisão contra o Tricolor treinaram jogadas de bola parada reiteradas vezes.