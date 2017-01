Avaí contrata colombiano Salazar, ex-Ceará, para a temporada 2017

09:24 · 04.01.2017

O atleta foi pouco aproveitado no Alvinegro ( Foto: Divulgação/CSC )

O Avaí, na tarde dessa terça-feira (3), se reapresentou e veio com novidades no plantel para a temporada 2017. Uma delas foi o zagueiro colombiano Luis Salazar, ex-Ceará, que não foi visto com bons olhos pelos torcedores do Leão e, principalmente, pela imprensa catarinense.

O jogador de dois metros pertence ao Barra-SC, time da segunda divisão local. O Avaí fica com 20% de uma futura negociação e com valor fixado para compra de mais 30%. Salazar já passou por vários times, não sendo titular em nenhum. No período que atuou pelo Ceará, o atleta de 22 anos foi protagonista de lances bizarros e falhas até infantis durante as poucas partidas que fez pelo Alvinegro.