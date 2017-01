Australia Open: cearense vence set, mas perde para francês número 12 do mundo

08:08 · 16.01.2017

O cearense Thiago Monteiro enfrentou, logo na primeira rodada do Australia Open (o primeiro 'grand slam' do tênis mundial na temporada), uma pedreira. Mesmo assim, o francês Jo-Wilfried Tsonga (12º no ranking da ATP) não teve vida fácil para superar o brasileiro na primeira rodada do torneio. O europeu venceu por 3 sets a 1 e avança para a próxima fase do torneio para enfrentar o sérvio Dusan Lajovic, que bateu mais cedo o francês Stephane Robert por 3 sets a 0 (triplo 6-3).

O jogo não começou bem para Monteiro, que não teve chances no primeiro e segundo set (6-1 e 6-3). No terceiro, no entanto, o brasileiro reagiu na partida ao levar o set para o tie-break, se saindo vitorioso (7-6). No quarto set, Tsonga voltou a dominar e fechou a partida com um 6-3.

Outro brasileiro que se deu mal no Australia Open foi Thomaz Bellucci. Ele também foi derrotado mais cedo, pelo australiano Bernard Tomic de forma arrasadora por 3 a 0 (6-2, 6-1, 6-4). Rogerinho agora é único brasileiro ainda vio no torneio. Ele pega o norte-americano Jared Donaldson na estreia.