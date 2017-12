Atlético-MG libera ida de Fred ao Flamengo e negocia com Ricardo Oliveira

21:29 · 19.12.2017 por Thiago Fernandes e Vinícius Castro - Folhapress

O interesse por parte do Flamengo é compartilhado pelo estafe de Fred ( Foto: Bruno Cantini )

O Flamengo avançou no negócio por Fred. A diretoria deu sequência às conversas com o estafe do atacante e pode acertar a contratação em breve. Em contrapartida, o Atlético-MG já busca um sucessor. Ricardo Oliveira está perto de acordo com os mineiros.

Com dificuldades financeiras, o Atlético deu sinal positivo para que os cariocas conversassem com o centroavante de 34 anos. O estafe de Fred também se empolgou com uma possível ida para o Ninho do Urubu. As primeiras conversas são consideradas positivas.

Os mineiros devem salário ao atleta e pediram para que o time rubro-Negro quitasse o débito para liberá-lo em definitivo. Ainda é possível que um atleta do Flamengo seja envolvido no negócio. A ida à Cidade do Galo seria por empréstimo. Os nomes são estudados.

Uma fonte ligada às tratativas informou à reportagem que a resolução do negócio é difícil, o que deve estender a conversa até o fim de 2017. Ela, porém, demonstra otimismo com o desfecho positivo. Fred tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2018.

Ricardo Oliveira no Galo

Preparado para perder o seu artilheiro na temporada, autor de 30 gols, o Atlético já foi atrás de Ricardo Oliveira. Livre de contrato com o Santos, o centroavante é um nome que interessa à diretoria atleticana.

O clube evita confirmar, mas o acordo com o atacante de 37 anos está muito próximo de se sacramentar, restando apenas detalhes burocráticos para que ele seja anunciado.

O nome de Ricardo Oliveira conta com a aprovação de Oswaldo de Oliveira. O técnico crê que o experiente jogador pode contribuir em sua forma de jogo na equipe de Belo Horizonte.

Presente em 40 partidas do Santos na temporada, o centroavante marcou 12 gols e deu duas assistências. O seu empresário comunicou, nesta terça-feira (19), que a situação na Vila Belmiro está cada vez mais distante de ser resolvida. Desta forma, o Atlético aparece como um concorrente por sua contratação.