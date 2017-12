Atlético-MG confirma acerto com Ricardo Oliveira por duas temporadas

17:25 · 21.12.2017 por Estadão Conteúdo

O Atlético-MG será mesmo a nova casa de Ricardo Oliveira a partir de 2018. Nesta quinta-feira, o clube anunciou que chegou a um acordo com o veterano atacante, de 37 anos, que estava no Santos e assinará contrato por duas temporadas depois de ser submetido a exames médicos.

Em rápido comunicado, a direção do Atlético-MG explicou apenas que o acerto depende justamente da aprovação nos exames. "O Atlético-MG acertou a contratação do atacante Ricardo Oliveira até o fim de 2019. O contrato está condicionado à aprovação nos exames médicos."

Ricardo Oliveira não entrou em acordo com a diretoria santista e inclusive, se despediu da torcida na última quarta. Através das redes sociais, ele lamentou a saída e garantiu: "Sempre foi minha prioridade permanecer, mas não foi possível. Tenho que pensar na minha carreira, no meu futuro e na minha família".

O vínculo de Ricardo Oliveira com o Santos termina neste mês de dezembro. Curiosamente, as conversas do atacante para renovação aconteceram com a atual diretoria, que também deixa o clube no fim do ano. O novo vice-presidente santista, Orlando Rollo, inclusive lamentou recentemente que o jogador tenha definido sua saída antes de conversar com os novos dirigentes.

De qualquer forma, Ricardo Oliveira chega ao Atlético-MG após uma temporada decepcionante do clube, que sequer se classificou à Libertadores do ano que vem. A contratação, aliás, vai de encontro com uma reforma que se esperava no elenco alvinegro, já que a própria diretoria chegou a manifestar o desejo de rejuvenescer o grupo.

Nesta temporada, Ricardo Oliveira esteve longe dos melhores momentos, sofreu com lesões e marcou apenas 12 gols, em 40 jogos disputados. A contratação do atacante pode sinalizar a saída de Fred, titular da posição. O centroavante de 34 anos estaria na mira do Flamengo para o ano que vem.

Ricardo Oliveira é o quarto reforço confirmado pelo Atlético-MG para 2018. Antes, a diretoria já havia acertado com o lateral-direito Samuel Xavier, do Sport, o volante Arouca e o atacante Erik, ambos do Palmeiras, todos por empréstimo. O meia e lateral Danilo Barcelos voltará ao clube após atuar pela Ponte Preta emprestado no último Brasileirão.