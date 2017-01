Atlético/GO publica nota oficial sobre incidente com Marcelo Cabo

13:04 · 17.01.2017

Marcelo Cabo treinou o Ceará em 2015 ( Foto: JL Rosa )

As consequências do sumiço do treinador do Atlético/GO, Marcelo Cabo, ex-Ceará, deverão começar a surgir nesta terça-feira (17), um dia após o profissional do futebol ter sido encontrado.

Em nota oficial, o clube goiano ratifica que Cabo foi encontrado na noite de segunda-feira (16) e passa bem. Ainda segundo o clube, "o treinador é aguardado pela diretoria do Atlético para uma reunião e somente após o encontro o clube poderá trazer mais esclarecimentos sobre o ocorrido. Enquanto isso, segue a rotina normal de treinamentos dos atletas", fecha a nota.

Após um dia inteiro de tensão e incerteza, a Polícia Civil informou que o técnico Marcelo Cabo foi localizado e está bem. O treinador tinha sumido e retornado ao apartamento onde mora, em Goiânia, no final da tarde desta segunda-feira (16). No entanto, ele voltou a sair de casa no mesmo carro (táxi) em que chegou, preocupando a todos.

O desfecho do desaparecimento do técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo, ocorreu em um motel, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, na noite desta segunda-feira. A Polícia Militar confirmou que o treinador foi localizado dentro do estabelecimento, mas não quis divulgar detalhes sobre as circunstâncias em que Marcelo foi encontrado.