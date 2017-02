Atleta do Ceará Caçadores, Rafael 'Caminhão', comenta resultado do Super Bowl

19:09 · 06.02.2017 / atualizado às 19:33

Rafael Caminhão, que assistiu o jogo ao lado dos companheiros de equipe, elogiou a qualidade do quarterback Tom Brady: "Um dos melhores da história". ( Foto: JL Rosa )

Depois de executar a maior virada da história do Super Bowl, a final do futebol americano, o quarterback Tom Brady praticamente se garantiu como o melhor jogador de todos os tempos. Além disso, New England Patriots e Atlanta Falcons fizeram parte de um jogo que dificilmente sairá da memória dos fãs desse esporte.

Visão que é compartilhada pelo fullback do Ceará Caçadores, principal equipe da modalidade no Ceará, Rafael Caminhão. Para o atleta, que acompanha as temporadas da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano, sigla em inglês) desde 2010, a edição de número 51 do Super Bowl, realizada na noite do último domingo foi "surpreendente".

"Você não esperava aquela virada, porque você viu o time com a melhor defesa da temporada regular tomando 28 pontos e fazendo só 3 até o final do terceiro quarto. Depois, os caras voltam de um jeito incrível e consegue empatar o jogo faltando poucos segundos. Todo mundo foi à loucura", comentou o fullback.

Rafael Caminhão, que assistiu o jogo ao lado dos companheiros de equipe, aproveitou a entrevista concedida à TV Dn (web tv do Diário do Nordeste) para elogiar a qualidade Tom Brady, que também é casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen.

"Ele é fora de série. Outro jogador como ele vai ser muito difícil de se encontrar. Muita gente cita o Joe Montana, um jogador mais antigo, e tem muito essa comparação, mas em números, o Brady supera basicamente em quase tudo. Ele é o maior da história", disse.