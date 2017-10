Atacante Roger Guedes é barrado no Palmeiras

18:28 · 13.10.2017 / atualizado às 19:12

Roger Guedes não viajará com o restante do grupo do Palmeiras neste fim de semana, para o duelo contra o Atlético-GO, que acontece no domingo.

A informação é de que o atacante foi cobrado pela diretoria e pelos colegas de elenco pela postura apresentada nos treinos. Na noite desta quinta, no Pacaembu, o jogador cometeu o pênalti que deu ao Bahia a chance de empatar a partida por 2 a 2.

Um dos destaques na conquista do Brasileiro de 2016, Roger Guedes não tem repetido nesta temporada as mesmas atuações. Fora do duelo contra o Atlético-GO, o jogador irá treinar de forma separada do restante do elenco por um período.