Atacante Nathan espera ter mais oportunidades e se firmar no Ceará

10:13 · 25.01.2017 / atualizado às 13:14 por Vladimir Marques

Nathan pode estrear no próximo domingo contra o Guarany ( Foto: Helene Santos )

O atacante Nathan foi apresentado ontem à tarde pelo Ceará e espera que a passagem pelo Vovô seja diferente das outras vezes nos demais clubes na carreira. Com apenas 23 anos, o jovem jogador, que começou na base do Internacional, espera finalmente ter mais chances como titular e não ser apenas uma arma secreta, uma opção para o segundo tempo de jogo, como foi no Inter, Santa Cruz e por último, Brasil de Pelotas.

"Eu quero corresponder às expectativas de todos aqui. O Ceará é um time muito grande, com uma grande torcida e quero ser titular aqui, ter mais oportunidades para jogar. Essa é minha meta. Eu preciso jogar esse ano. Estou com 23 anos já, no Brasil de Pelotas fui utilizado muito no segundo tempo, entrando durante os jogos. No Santa, eu tive até mais oportunidades, mas aqui quero ser titular", declarou ele.

Sobre as funções que desempenha em campo, Nathan afirmou atuar pelos lados do campo. "Eu até fui centroavante na base, mas quando subi no Inter tinham muitos centroavantes como o Damião, Forlán, Rafael Moura, aí o Dunga me colocou como atacante de lado e eu passei a jogar ali. Sou um atacante de velocidade e cresci muito taticamente assim".

E a torcida alvinegra pode esperar de Nathan uma comemoração bem diferente se ele marcar gols. O jogador, apelidado pela avó Sandra de "Cachorrão" quando era menino, carrega o apelido do profissional e ao marcar gols importantes, usa uma máscara de cachorro. "O apelido veio de casa mesmo, da minha avó, Sandra, que me apelidou assim. Ela dizia que se não tivesse gol, não teria ração em casa. Eu gosto do apelido e ele pegou mesmo em um Grenal. Tirei uma mascara de cachorro para comemorar o gol que fiz pelo Inter. Depois disso pegou esse apelido no futebol gaúcho", disse ele.

Ainda aprimorando a forma física, Nathan deve se relacionado para o jogo de domingo, pelo Campeonato Cearense, contra o Guarany de Sobral, às 18h30, no Castelão.