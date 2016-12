Atacante Magno Alves acerta retorno ao Ceará para a temporada 2017

22:33 · 22.12.2016 / atualizado às 22:41

O artilheiro voltou ( Kid Júnior )

A diretoria do Ceará anunciou na noite desta quinta-feira (22) sua maior contratação para a temporada de 2017. Trata-se do atacante Magno Alves, o Magnata, que já anotou 93 gols durante suas duas passagens pelo Alvinegro de Porangabuçu. O anúncio foi feito há pouco pelo site oficial do clube.

Com 180 jogos pelo Vozão, o atacante participou da campanha que levou o Ceará ao título invicto do Campeonato do Nordeste de 2014. Após a conquista, foi para o Fluminense, onde permaneceu até o fim desta temporada. Esta será a terceira passagem do atleta pelo Vovô. Na trajetória pelo Ceará, Magno conquistou ainda dois títulos estaduais.

"O bom filho à casa torna. Muito feliz com esse retorno ao Ceará. Vou dar o máximo de mim, como sempre, para que este ano seja muito especial. Obrigado por todo carinho dessa torcida que sempre me abraçou!”, declarou o atacante Magnata em entrevista ao cearasc.com , site oficial do Alvinegro, após assinar contrato com o Mais Querido.

Ficha técnica

Magno Alves de Araújo

Nascimento: 13/01/1976 (40 anos)

Nascimento: Aporá/BA

Altura: 1.75

Peso: 64 kg

Clubes: Ratrans/BA; Valinhos/SP; Independente/SP; Araçatuba/SP; Criciúma/SC; Fluminense/RJ; Jeonbuk (Coréia do Sul); Oita Trinita (Japão); Gamba Osaka (Japão); Al Ittihad (Arábia Saudita); Umm Salal (Qatar); Atlético/MG; Sport/PE e Ceará/CE.