Atacante Lelê renova contrato com o Ceará

16:51 · 28.12.2016 / atualizado às 17:10

Atacante Lelê retorna ao Ceará por empréstimo junto ao Santa Cruz ( Foto: Agência Diário )

O Ceará segue montando seu elenco para a temporada de 2017. Nas vésperas do fim de 2016, a diretoria alvinegra anunciou a permanência do atacante Lelê, que chegou para a segunda metade da Série B deste ano. O jogador, que retorna ao Vovô por empréstimo junto ao Santa Cruz, assinou contrato até o final de 2017.

Após as saídas de Alex Amado e Assisinho, e o fracasso que foi a passagem de Ciel por Porangabuçu, o Alvinegro sentiu que era necessário reforça o elenco com um atacante de lado de campo. Encostado no Santa, Lelê veio para o Vovô e conseguiu suprir tal lacuna até o final da temporada. Pela equipe cearense, o atacante atuou por 11 vezes e marcou três gols. "Estou muito feliz em renovar com o Ceará por mais uma temporada. Em 2017, podem espera um Lelê muito motivado e dedicado e com empenho. Tenho certeza que, com a ajuda de todos torcedores, conseguiremos coisas grandes nesse ano", disse o jogador ao site oficial do Ceará.

O atleta, que chegou a ser sondado pelo futebol japonês, agora se apresenta com o restante do grupo de jogadores do Alvinegro no dia 2 de janeiro.