Atacante Hiago exalta disputa sadia pela titularidade no Fortaleza

16:25 · 12.06.2017

Hiago foi contratado visando a disputa da Série C do Brasileiro e tem contribuído com dinamismo e gols ( Foto: Diário do Nordeste )

Após marcar o segundo gol com a camisa do Fortaleza e se tornar o único jogador a assinalar mais de um tento pela equipe do Pici na competição, o atacante Hiago enalteceu o entrosamento da equipe, sua evolução no tocante ao desempenho pessoal e, sobretudo, a parceria com Lúcio Flávio. "Essa é a minha função podendo ajudar com gols e assistências. Feliz por ter marcado mais uma vez, mas o mérito é de toda a equipe, o entrosamento que tenho buscado com o Lúcio Flávio vem melhorando, já é a segunda assistência dele para gols meus. Aos poucos vamos crescendo na competição", comentou o avante.

A respeito da concorrência no ataque, Hiago exaltou a força do grupo. "Isso é bom, quem tem a ganhar é o Fortaleza, disputa sadia. O professor Bonamigo tem deixado todos à vontade, então quem entrar vai corresponder à altura pra gente buscar as vitórias, sempre", observou.

Deixou a desejar

O empate diante do Cuiabá deixou um gosto amargo não somente pelo tropeço em termos de resultado, mas, também, em virtude da atuação discrepante do segundo para o primeiro tempo."Sabemos que não foi uma grande partida, poderíamos até ter saído com uma derrota. Mas lutamos até o final, em nenhum momento desistimos. Saímos na frente do placar e esse gol do Ronny no finalzinho pra buscar o empate foi muito importante fora de casa", atentou Hiago.

"Temos uma semana para recuperar dessa viagem desgastante, trabalhar para que não pequemos como aconteceu nessa partida e vamos batalhar para buscarmos uma vitória diante do nosso torcedor", finalizou.

Próximo embate

O Fortaleza enfrenta o Sampaio Corrêa no próximo domingo (18), às 18h, no estádio Presidente Vargas. A equipe do Pici está na segunda posição do Grupo A, empatada em pontos com o CSA, ambas com 10 pontos, mas os alagoanos ocupam a primeira colocação em função de terem levado 2 cartões amarelos a menos em relação ao Leão.