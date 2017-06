Atacante Élton desfalcará o Ceará por até 3 semanas

17:44 · 09.06.2017 / atualizado às 18:09

Atacante Elton ainda não balançou as redes com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu ( Foto: Divulgação/ Site Ceará )

O Ceará terá um desfalque importante por contusão por até três semanas. O atacante Élton foi diagnosticado com estiramento muscular na parte posterior da coxa e ficará em tratamento até este período. O jogador já iniciou a recuperação no clube na última quarta-feira (7), após retornar de Belo Horizonte, onde atuou pelo Ceará contra o América/MG pela Série B na terça-feira e foi substituído nos minutos finais de jogo após se queixar de dor da coxa.

No intervalo de três semanas, o Vovô atuará quatro vezes pela Série B, portanto Élton deverá perder os jogos contra o Brasil/RS (amanhã, 10/6), Santa Cruz (13/06), Luverdense (16/06) e Vila Nova/GO (20/06), com possibilidade dele retornar diante do Oeste, no dia 24, com mando do Vovô.

Sem Élton, o técnico Givanildo Oliveira convocou o atacante Arthur para compor o grupo visando a partida de sábado, às 16h30 contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, pela 6ª rodada da Série B.