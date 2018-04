Atacante do Santos é flagrado em exame antidoping

16:12 · 26.04.2018 por Folhapress

Jogador de 21 anos tem histórico de problemas ( Foto: Divulgação )

O atacante Diogo Vitor, do Santos, foi suspenso preventivamente após ter sido flagrado em exame antidoping, de acordo com nota oficial do clube divulgada na manhã desta quinta-feira (26). O exame foi realizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) após partida contra o Botafogo-SP pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 21 de março. A substância encontrada no organismo do atleta não foi informada.

O jogador de 21 anos tem histórico de problemas. No começo de 2016, Diogo Vitor teria de se apresentar com o elenco profissional para a pré-temporada da equipe, mas alegou estar doente e sumiu por quatro meses.

Dorival Júnior, treinador do Santos na época, deu nova chance ao atacante, mas o jovem desapareceu do clube mais uma vez. Com isso, ele foi afastado e rebaixado ao time B santista. A boa temporada no ano passado fez o atual técnico da equipe, Jair Ventura, dar uma nova chance ao jogador no time principal em 2018.

Confira a nota oficial do clube:

"O Santos FC comunica que o atleta Diogo Vitor, de 21 anos, foi pego em exame de controle de dopagem. O teste, realizado no LADETEC/RJ, foi solicitado por procedimento padrão pela FPF, no dia 21/03, na partida Santos x Botafogo/SP pelo Campeonato Paulista. O atleta já está preventivamente suspenso de suas atividades como jogador profissional do Clube e aguardará o resultado da contraprova. O Santos FC, desde já, coloca-se à disposição de Diogo Vitor neste delicado momento de sua vida".