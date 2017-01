09:30 · 13.01.2017 por Vladimir Marques

Alex Amado é um dos atacantes de velocidade do Ceará ( Foto: JL Rosa )

O atacante Alex Amado está ansioso para voltar a jogar pelo Ceará. Ele retorna de empréstimo do Bandirmaspor, da Turquia, em sua primeira experiência fora do país, aos 29 anos, mas acredita que o Ceará é a sua casa.

"Eu estou muito feliz em estar de volta. Estou retornando, aqui é minha casa. Tive uma experiência fora do país, nunca tinha saído, achei que a oportunidade era boa para sair, mas estou feliz em voltar. Foi uma experiência única, boa, mas agora é focar no Ceará, voltar logo a jogar e fazer um grande ano", disse o jogador.

O empréstimo com o time da segunda divisão turca iria até maio, mas o jogador preferiu retornar antes. Ele afirma que os terremotos, instabilidade política e ataques terroristas na Turquia não influenciaram no retorno. "Tudo estava bem longe da minha cidade (Bandirma), era quatro horas da capital (Ankara) e não tinha problema nenhum".

O Vovô realiza pré-temporada e faz um jogo treino neste domingo (15), contra o time da Safece, às 16 horas, no Vovozão, com portões abertos para o torcedor e entrada mediante doação de 1 quilo de alimento. A partida é preparatória para a estreia do Campeonato Cearense, no dia 18, contra o Maranguape, em Horizonte, às 21 horas.