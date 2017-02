Assisinho tem nome divulgado no BID e deve ser opção contra o Ceará

17:33 · 01.02.2017 / atualizado às 17:39

Assisinho, que segue aprimorando seu condicionamento físico, participou de recreação com o restante do grupo coral na última terça-feira (31) ( Foto: Kid Júnior )

Ainda não apresentado oficialmente pelo Ferroviário, o atacante Assisinho, recentemente contratado pelo Tubarão, teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última terça-feira (31). Regularizado, o atleta já está à disposição do técnico Marcelo Vilar. O jogador, porém, ainda não possui condições físicas suficientes para estrear nesta quarta-feira (1°), quando o Ferrão encara o Uniclinic às 21h30, no estádio Domingão.

Ainda sem estar '100%' fisicamente, Assisinho segue trabalhando para buscar um melhor condicionamento o mais rápido possível. O técnico Marcelo Vilar, contudo, afirmou que irá utilizar com o atacante a mesma estratégia que usou com Mota, outro experiente atleta contratado pelo time da Barra do Ceará para a temporada de 2017. "Assim como foi com o Mota, não vou esperar que o Assis fique 100% para ser utilizado. O Campeonato é de tiro curto e não podemos nos dar ao luxo disso", disse o comandante.

O treinador, porém, salientou que não existe a possibilidade, pelo menos no atual momento, de iniciar uma partida com Assisinho entre os titulares. Para ele, não é viável para o clube começar um jogo já com uma substituição praticamente queimada. "Não há condições é de se utilizar um jogador assim, com tal condicionamento, de início. Porque você não pode ir para o jogo já sabendo que você vai ter que fazer uma substituição", comentou.

Mesmo não estando em seu melhor estado físico, a expectativa da comissão técnica do Ferroviário é contar com Assisinho já no banco de reservas para o Clássico da Paz, contra o Ceará, no próximo sábado (4). O embate, que é válido pela 8ª rodada do Estadual, foi antecipado e acontece às 21h, no estádio Castelão.