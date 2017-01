Assisinho assina contrato com o Ferroviário

10:38 · 30.01.2017 / atualizado às 10:49

Assisinho estava no CRB-AL ( Foto: Divulgação/ Ferroviário )

Assisinho assinou contrato com o Ferroviário, na manhã desta segunda-feira (30), para a disputa do Campeonato Cearense. O atacante de 29 anos já teve passagens por dois outros clubes da capital, Fortaleza e Ceará.

Revelado pelo Guarani de Juazeiro, o jogador ganhou destaque no estado ao marcar 14 gols na temporada 2009 da Série B do Campeonato Cearense, com a camisa do Crato. Naquele ano, o atacante liderou a equipe do Cariri ao acesso. Em 2010, transferiu-se para o Icasa onde marcou 12 gols, sendo o principal jogador do Verdão.

Entre os anos de 2012 a 2016, o atleta atuou nos dois maiores clubes da capital. Nas temporadas 2012 e 2013, o juazeirense fez 51 partidas com a camisa do Leão do Pici e marcou 29 gols. Já pelo Alvinegro de Porangabuçu, foram 68 jogos e 14 gols marcados.

Além de clubes do futebol cearense, Assisinho jogou pelo Botafogo-SP, Guarani-SP, Oeste-SP e CRB-AL, seu último clube.

A apresentação do jogador à imprensa está marcada para quinta-feira (2), às 17h, na sede do Tubarão da Barra. Segundo a diretoria do clube, o atleta começa a treinar hoje e deve ser regularizado até quarta-feira (1).

FICHA TÉCNICA

Nome: Francisco de Assis Mota Sobrinho;

Apelido: Assisinho;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 28/07/1987;

Natural de: Juazeiro do Norte-CE;

Altura: 1.70m;

Clubes: Icasa-CE, Crato-CE, Crateús-CE, Botafogo-SP, Guarani-SP, Oeste-SP, Fortaleza-CE, Ceará-CE e CRB-AL.