Arsenal e Atlético de Madrid começam confronto por vaga na final da Liga Europa

09:06 · 26.04.2018 por Estadão Conteúdo

De um lado o Arsenal, do técnico francês Arsène Wenger, que mesmo a contragosto anunciou na semana passada que está é sua última temporada à frente do clube inglês - ele está no clube londrino desde 1996. Do outro, o Atlético de Madrid, do treinador argentino Diego Simeone, que tenta chegar em mais uma final europeia com a equipe espanhola. Os clubes se enfrentam nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, no primeiro jogo da semifinal da Liga Europa.

A equipe inglesa terá problemas para a partida. Arsène Wenger não poderá contar com o atacante ganês Aubameyang - ele já defendeu o Borussia Dortmund na competição. Assim, no ataque seu principal jogador será o francês Lacazette.

“Eles são uma equipe muito forte. Se você analisar, é o segundo melhor time da Espanha. Exigimos total comprometimento do nosso lado e disciplina, já que eles não têm pontos fracos defensivamente. Mais parece um jogo da Liga dos Campeões do que da Liga Europa”, disse Arsène Wenger sobre o rival.

Do lado espanhol, Diego Simeone negou qualquer favoritismo de uma das equipes na partida. “O futebol é um jogo que muda a todo tempo. Eu me limito a aceitar a realidade: esse papo de favoritos é coisa de jornalistas. Mas, além dos favoritismos, a realidade surge quando o árbitro apita e começa o jogo”, disse o argentino.

O Arsenal vem sendo apontado como favorito por conta da boa campanha nesta mata-mata da Liga Europa. Nas oitavas de final, o time inglês despachou o Milan. E, nas quartas, eliminou o CSKA Moscou pelo placar agregado de 6 a 3, enquanto que o Atlético de Madrid sofreu para superar o Sporting Lisboa por 2 a 1.

“Jogaremos contra um rival forte. O Arsenal tem uma história importante na Europa. Ambos os clubes tem muita expectativa por chegar à final”, afirmou Diego Simeone. “Teremos um jogo intenso e duro. O rival vai nos exigir ao máximo. Jogaremos num estádio maravilhoso, com uma torcida que estará dedicada ao seu time”.

Na outra semifinal, Olympique de Marselha e Red Bull Salzburg se enfrentam também às 16 horas, no estádio Velodrome, em Marselha, na França.