Aproveitamento do Fortaleza é de 83% quando Gustavo faz gol na Série B

09:48 · 14.09.2018 / atualizado às 10:16

Não é segredo para ninguém: o desempenho do Fortaleza vem oscilando na Série B. Com 47 pontos e na liderança desde a 5ª rodada do certame, o Leão tem apenas a 11ª posição no returno - 10 pontos em 21 disputados-, estando há três jogos sem vencer. A marca é a mesma quantidade de partidas nas quais o centroavante Gustavo não faz gols e os números mostram que isso tudo não é apenas coincidência.

>Fortaleza: obsessão pela vitória contra o Sampaio

Quando o atacante balança as redes no Campeonato Brasileiro, o desempenho da equipe sobe para 83,3%. Vice-artilheiro do torneio com 10 gols, Gustavo marcou em oito vitórias, num empate e numa derrota. Diga-se de passagem, o último triunfo do Leão aconteceu justamente com um tento do jogador, na vitória por 2 a 1 diante do Londrina na Arena Castelão, dia 25 de agosto.

Dentro da competição, o jejum do artilheiro também reflete imediatamente no desempenho da equipe. O único momento em que Gustavo passou três jogos sem marcar foi justamente no período de quebra da sequência de vitórias leoninas na Série B: empate com Vila Nova e derrotas para São Bento e Oeste.

Importância tática

Peça de referência no esquema desenhado por Rogério Ceni, o atacante também é importante mesmo quando não faz gols. Jogando com mobilidade na grande área, Gustavo cria espaços para os homens de lado do Leão, a exemplos de Marcinho, Romarinho, Wallace e o próprio Éderson, quando atua pelo lateral de campo.

Além disso, o centroavante também acumula passes para gol, tendo três assistências no certame até aqui, sendo duas de cabeça, especialidade do atleta. Com o atacante escalado, o Leão tem 61% de aproveitamento, percentual superior ao apresentando pela equipe em toda a competição, que é de 60,3%.

Oportunidade

O próximo adversário do Leão na Série B é o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira (14), às 21h, no Estádio Castelão, em São Luís. Lanterna do campeonato e há sete jogos sem vencer como mandante, a Bolívia Querida enfrenta o líder desfalcada de cinco zagueiros. O técnico Marcinho Guerreiro vai precisar improvisar jogadores para montar a defesa na partida.

É o momento perfeito para Gustavo voltar a marcar pelo Leão. No confronto entre os times pela 8ª rodada, o centroavante fez o único gol da partida na Arena Castelão cearense, decretando a vitória tricolor no dia 2 de junho deste ano.