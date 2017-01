Após vistoria, PV inicia obras em fevereiro e só deve receber jogos em abril

19:36 · 13.01.2017 / atualizado às 20:20 por Vladimir Marques

A Prefeitura de Fortaleza realizou vistoria ontem à tarde no PV ( Kid Júnior )

O Estádio Presidente Vargas voltará a receber jogos apenas em abril. A praça esportiva passará por obras destinadas a adequar o espaço às novas exigências do Ministério do Esporte, com base no Estatuto do Torcedor. Com o custo estimado em R$ 1,1 milhão, a reforma começará em fevereiro e deverá durar aproximadamente 60 dias. Ou seja, o PV só deverá ser utilizado para as semifinais do Campeonato Cearense, marcadas para o dia 5 de abril.



As principais mudanças exigidas são: numeração nas 20 mil cadeiras, nova sonorização e instalação de corrimão nas escadas das arquibancadas.

Representantes da Prefeitura de Fortaleza e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) realizaram visita técnica ao PV, nesta sexta-feira (13), para definir o cronograma de obras do estádio Presidente Vargas.



"Viemos com a equipe da Seinf, dar um basta nessa situação do PV. Fizemos um balanço, vistorias, a final, para que possamos dar início às reformas que precisam ser feitas, para que os times passem a jogar. Será preciso de 30 a 60 dias para que as obras sejam finalizadas. Já temos dinheiro em caixa e a obra já foi autorizada pelo prefeito Roberto Cláudio", afirmou o secretário municipal de Esportes, Ricardo Souza.

Já o Coordenador de Perícias e Avaliações da Prefeitura de Fortaleza, André Daher, afirmou que o estádio não precisará de nenhuma obra estrutural. "Fizemos um levantamento das condições do estádio, que não apresenta nenhum problema de ordem estrutural, por isso a obra iniciará em 20 dias e terá duração de no máximo 60 para que seja liberada. O PV está em plena condição e são necessárias apenas adequações, como acessibilidade, setorização e numeração das cadeiras".