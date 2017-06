Após vencer em casa, Cruzeiro busca manter embalo contra o líder Corinthians

09:13 · 14.06.2017 / atualizado às 09:14 por Estadão Conteúdo

Pela primeira vez na competição, Mano Menezes poderá contar com o atacante Rafael Sóbis ( Foto: Cruzeiro EC )

O Cruzeiro terá uma dura missão pela frente nesta quarta-feira para manter o embalo por ter vencido o Atlético Goianiense, em casa, no último final de semana. O time comandando pelo técnico Mano Menezes enfrentará o líder Corinthians, às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela primeira vez na competição, Mano Menezes poderá contar com o atacante Rafael Sóbis, mas, por outro lado, voltará a ter o desfalque de Robinho. Sóbis não atua desde o dia 7 de maio, na segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro. De lá para cá, ficou afastado dos gramados por causa de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, mas nos últimos dias treinou ao lado dos companheiros e, por isso, foi relacionado para o confronto em São Paulo.

Por outro lado, Mano Menezes terá que lidar mais uma vez com a ausência do meia Robinho. O jogador se reabilitou recentemente de uma lesão na coxa direita e recuperou a condição de titular, mas sofreu uma pancada no joelho direito diante do Atlético Goianiense e será poupado.

Henrique, que cumpriu suspensão no fim de semana, e Lucas Silva, recuperado de dores musculares, ficam novamente à disposição. Com 10 pontos, o Cruzeiro está na sexta colocação e busca se aproximar dos líderes do Brasileirão.