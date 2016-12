Após ser detido, Firmino marca e ajuda Liverpool a golear

17:21 · 27.12.2016 / atualizado às 20:22 por Estadão Conteudo

O atacante Brasileiro Roberto Firmino marcou um dos gols da vitória do Liverpool contra o Stoke ( AFP )

O Liverpool levou um susto ao sofrer um gol aos 11 minutos do primeiro tempo, mas depois confirmou favoritismo ao virar o placar ainda na etapa inicial e depois conquistar uma goleada por 4 a 1 sobre o Stoke City, nesta terça-feira, em casa, para se garantir na vice-liderança do Campeonato Inglês.

O atacante brasileiro Roberto Firmino, que no último sábado chegou a ser detido sob acusação de dirigir alcoolizado na Inglaterra, marcou o segundo gol do triunfo do Liverpool, que foi aos 40 pontos e ficou seis atrás do líder disparado Chelsea, que na última segunda-feira ampliou a sua sequência de vitórias para 12 ao total ao derrotar o Bournemouth por 3 a 0, em Londres.

A goleada desta terça deu mais moral ao Liverpool para o clássico de sábado, em casa, contra o Manchester City, pela 19ª rodada. Técnico do City, Guardiola esteve no estádio Anfield Road nesta terça para acompanhar de perto o seu próximo rival.