Após procura por ingressos, Leão libera parte de setor superior do Castelão para duelo contra Goiás

Cerca de 5.353 ingressos foram vendidos para a partida entre Fortaleza e Goiás, no sábado (12), às 19h, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, além do anel inferior, será aberto o setor superior sul, com ingressos no valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Mulheres pagam meia em todos os setores.

Os bilhetes estão sendo vendidos nas lojas oficiais do clube e pela Internet.

Venda antecipada ate agora para Fortaleza x Goiás. Ingressos continuam a venda nos nossos diversos pontos. pic.twitter.com/qNaIceeAqA — Marcello Desidério (@M_Desiderio) 7 de maio de 2018

O Fortaleza é o vice-líder com 10 pontos, enquanto o Esmeraldino é apenas o 18º colocado, com um.