Após má fase no Botafogo, Leandro Carvalho é apresentado no Ceará

19:11 · 12.07.2018 / atualizado às 19:31

Em apresentação oficial, o atacante disse que estava com saudades do clube. ( Foto: Ceará SC / Divulgação )

Leandro Carvalho foi apresentado oficialmente, nesta quinta-feira (12), pelo Ceará. O atacante, que foi um dos destaques no elenco que conquistou o acesso à Série A em 2017, retorna ao clube por empréstimo do Botafogo (RJ) até o fim desta temporada.

O atacante estava no clube carioca, onde fez 4 partidas e sofreu lesão no joelho direito, no mês de abril, precisando passar por cirurgia. Desde então, o atleta não atuou mais.

"O que aconteceu no Botafogo (lesão), nunca tinha acontecido comigo durante minha carreira toda. Foi uma coisa que me atrapalhou muito. Minha cabeça ficou turbulenta por pensar que o ano iria terminar ali", lembrou.

Durante a parada para a Copa, o jogador conseguiuiu convencer a diretoria do clube carioca a emprestá-lo ao Ceará, fechando a lista das 5 transferências de clubes da primeira divisão nacional ao alvinegro.

O jogador precisou levar sua mãe para conversar com os mandatários do Fogão e o Vovô pagou um valor - não informado - para ter o retorno do atleta.

"Me sinto feliz, é um lugar onde sempre fui bem tratado", contou o atacante em sua apresentação oficial. "Estava com saudades e agradeço ao Ceará por ter aberto as portas de novo para mim", finalizou.

Números do atacante

O atacante de 23 anos chegou ao Ceará no ano passado em meio a polêmicas. Afastado pelo Paysandu por problemas de indisciplina, o jogador chegou ao Vovô para jogar a Série A pela equipe comandanda pelo então técnico Marcelo Chamusca, que já havia sido treinador do atleta no time paraense.

Em pouco tempo, Leandro conquistou o carinho da torcida e ganhou a vaga no time titular. Apesar de poucos gols - 3 em 17 jogos - o atacante que joga pelos lados foi um dos destaques do elenco que conquistou o acesso à Série A.

Com velocidade e muito fôlego, Leandro Carvalho é um jogador que ganha elogios por se doar em campo, sempre voltando para ajudar sua equipe na marcação.

No Botafogo - RJ, onde viveu seu pior momento, o atacante fez 4 partidas - 2 pelo Campeonato Carioca, 1 pela Sul-americana e 1 pelo Brasileirão - e não balançou as redes nenhuma vez.

Leandro Carvalho já treina com o elenco alvinegro.