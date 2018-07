Após eliminação, seleção desembarca no Rio, e Tite agradece torcida

08:37 · 08.07.2018 / atualizado às 08:45 por AFP

Tite desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro ( Foto: AFP )

Após ser eliminada para a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia na última sexta-feira (06), a delegação brasileira desembarcou na manhã deste domingo (08) no Aeroporto do Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Casemiro, Edu Gaspar e Gabriel Jesus deixaram o desembarque pelo portão comum. Já o técnico Tite, Douglas Costa e Philippe Coutinho saíram por um portão alternativo. "Gostaria apenas de agradecer o carinho da torcida", falou o treinador em sua chegada.

Parte do grupo que retornou ao Brasil chegou a solo brasileiro por volta das 6h (de Brasília). Cerca de 15 fãs madrugaram para tentar ver seus ídolos, que aos poucos deixaram o aeroporto. Quem estava com eles na área de retirada de bagagem os aplaudiu.

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo na última sexta-feira, quando perdeu por 2 a 1 para a Bélgica nas quartas de final.

No dia seguinte, a delegação embarcou na cidade russa de Kazan, local do jogo, rumo ao Rio de Janeiro, com uma escala em Madri, na Espanha. A maior parte dos jogadores que atuam e moram na Europa não deu continuidade à viagem.