Após eliminação na Copa com falha do goleiro, Uruguai é recebido com festa

09:21 · 09.07.2018 / atualizado às 09:31 por Folhapress

Centenas de torcedores uruguaios madrugaram nesta segunda (9) para receber a seleção do país com festa em Montevidéu após o quinto lugar obtido na Copa do Mundo da Rússia.

Mesmo sob intenso frio, os fãs esperaram até as 3h para recepcionarem os jogadores. O voo que partiu de Nizhny Novgorod tinha previsão de chegada à capital às 2h e a multidão começou a se aglomerar na porta do aeroporto por volta das 23h.

Ao desembarcarem, os jogadores foram saudados com cânticos de apoio. Apenas seis jogadores, por diferentes motivos, continuaram na Europa e não embarcaram para o Uruguai: Martín Silva, Gastón Silva, Lucas Torreira, Carlos Sánchez, Rodrigo Bentancur e Cristhian Stuani.

O Uruguai fez boa campanha na Rússia, com três vitórias na primeira fase e uma contra Portugal nas oitavas. Nas quartas, porém, os uruguaios sentiram a ausência de Edinson Cavani, lesionado, e foram derrotados por 2 a 0 para a França, com o goleiro Muslera cometendo uma falha no gol de Griezmann no segundo tempo.

Nas redes sociais, jogadores como Luis Suarez agradeceram o apoio na chegada.

Confira como foi a chegada dos jogadores:

AGRADECIDO por ser uruguayo!!!!! Agradecido con todos por este reconocimiento!!!! Gracias simplemente gracias PUEBLO URUGUAYO 👏👏👏👏👏👏👏👏👏🇺🇾🇺🇾🇺🇾



Thankful for being Uruguayan! Thank you thank you Uruguay! 👏👏👏👏👏👏🇺🇾🇺🇾🇺🇾 pic.twitter.com/XqZ7rH4nrD — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 9 de julho de 2018